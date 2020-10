Polizei bittet um Mithilfe 16-jähriges Mädchen in Straubing vermisst

Seit Mittwoch wird die 16-jährige Schülerin Amanda Muma vermisst. Die Polizeiinspektion Straubing bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Straubing. Amanda Muma hat am Mittwoch, 28.Oktober, eine Jugendhilfeeinrichtung in Straubing verlassen und wird seit diesem Zeitpunkt vermisst. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hält sie sich gerne in der Nähe von Bahnhöfen und in Parkanlagen auf.

Die Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 150 cm groß, normale bis kräftige Figur, rot-braune schulterlange glatte Haare, blau-grüne Augen. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Straubing, Theresienplatz 50, 94315 Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle.