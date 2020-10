Dank Mithilfe der Bevölkerung 16-jährige Vermisste in Regensburg gefunden

Seit Mittwoch wurde eine 16-jährige Straubingerin vermisst. In der Nacht auf Samstag wurde die junge Frau in Regensburg gefunden.

Straubing. Am Mittwoch, 28.Oktober, hatte das Mädchen eine Jugendhilfeeinrichtung in Straubing verlassen und wird seit diesem Zeitpunkt vermisst. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Bekannt war, dass sie sich gerne an Bahnhöfen und Parkanlagen aufhält.

Ein wichtiger Hinweis, denn schließlich konnte das vermisste Mädchen nach einem Tipp aus der Bevölkerung durch die Bundespolizei am Regensburger Hauptbahnhof entdeckt werden. Sie wurde zwischenzeitlich von einer Jugendhilfeeinrichtung in Straubing in Obhut genommen.