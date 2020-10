Kein „von Tür zu Tür“ Stadt und Polizei rufen zum Halloween-Verzicht auf

Foto: 123rf.com

Auch in Deutschland ist es zwischenzeitlich seit mehreren Jahren Brauch, dass insbesondere Kinder an Halloween von Tür zu Tür ziehen und Süßigkeiten einsammeln. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionen empfehlen Stadt und Polizei eindringlich, heuer auf diese Tradition zu verzichten.