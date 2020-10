Die Polizei bittet um Hinweise Sportschuh-Diebe in Straubing aktiv

Am Samstag, 24. Oktober, wurde die PI Straubing zweimal zu einem Schuhgeschäft in der Innenstadt gerufen.

Straubing. Gegen 12.45 Uhr hatte ein unbekannter Täter die Sicherung an einem Paar Sportschuhen entfernt und diese dann in seinem Rucksack versteckt. Als er von der Verkäuferin darauf angesprochen wurde, gab er die Schuhe im Wert von circa 65 Euro zwar heraus, schubste dann jedoch die Frau zur Seite und flüchtete. Er konnte trotz sofortiger Fahndung durch die Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Die Verkäuferin erlitt eine leichte Verletzung am Arm. Der Dieb war circa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank; er hatte kurze lockige Haare. Bekleidet war er mit einem roten Oberteil und einer dunklen Hose. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 bei der PI Straubing zu melden.

Gegen 15.45 Uhr wurde ein 25-Jähriger im gleichen Geschäft von einer Verkäuferin dabei beobachtet, wie er Sportschuhe im Wert von 75 Euro in seine Hose steckte und den Laden verlassen wollte. Der Mann konnte angehalten werden und wird wegen Ladendiebstahls angezeigt.