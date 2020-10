Bei Hunderdorf Vorfahrt missachtet – Motorradfahrer leicht verletzt

Am späten Freitagnachmittag, 23. Oktober, wollte ein 75-Jähriger mit seinem Motorrad aus Stetten kommend in die Kreisstraße einfahren. Hierbei übersah er das Auto eines aus Bogen in Richtung Hunderdorf fahrenden 83-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.