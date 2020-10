Eskaliert Streitigkeit unter Brüdern gerät außer Kontrolle – Alkoholisierter beleidigt Polizeibeamte und greift diese tätlich an

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 22.45 Uhr, verständigten Anwohner die Polizei über einen lautstarken Streit in einer Wohnung in der Aswinstraße in Bogen. Daraufhin wurden mehrere Streifenbesatzungen an den Ort des Geschehens beordert.