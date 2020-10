Hinweise erbeten Unbekannte versuchen Auspuffanlage von Pkw abzumontieren

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 21. Oktober, 17 Uhr, bis Donnerstag, 22. Oktober, 8 Uhr, suchten Unbekannte das Gelände einer Kfz-Werkstatt in Auggenbach in Konzell heim.