30.000 Euro Schaden Unfall im Begegnungsverkehr – Unfallbeteiligter alkoholisiert

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 19 Uhr, stießen in der Waidmannstraße in Bogen zwei Pkw im Begegnungsverkehr zusammen. Der Fahrer eines VW Touareg stieß dabei mit der Fahrzeugfront in den Heckbereich eines entgegenkommenden Daimler, der von einer Frau gelenkt wurde.