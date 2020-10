8.000 Euro Schaden Radfahrer bei Unfall in Straubing schwer verletzt

Foto: Filipcic

Am Mittwoch, 21. Oktober, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Autofahrer den Kagerser Hochweg in Richtung Kagers. An der Unterführung der Westtangente übersah der Autofahrer einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen Radfahrer.