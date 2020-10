Hinweise erbeten Verkehrsunfallflucht in Straubing – Auto angefahren und beschädigt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 20. Oktober, zwischen 5.40 Uhr und 15.50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Sennebogenstraße in Straubing ein grauer Opel Astra durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren.