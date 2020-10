Die Polizei sucht Zeugen Katalysator von einem abgemeldeten Auto abmontiert und geklaut

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Im Zeitraum von Donnerstag, 15. Oktober, 15 Uhr, bis Sonntag, 18. Oktober, 11 Uhr, wurde von einem abgemeldeten Auto am Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Ittlinger Straße in Straubing durch Unbekannte der Katalysator abmontiert und entwendet.