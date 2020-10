Zeugenhinweise erbeten Gullydeckel ausgehoben und in den Schacht geworfen

Foto: Julia Bellinghausen

Am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr, entfernten bislang Unbekannte in der Rachelstraße in Straubing drei Gullydeckel aus der Verankerung und warfen diese in den Schacht.