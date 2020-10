Hinweise erbeten Unbekannter wirft Motorrad in Straubing um – circa 3.000 Euro Schaden

Am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr, wurde ein abgestelltes Motorrad, eine schwarze Honda CBR, in der Wittelsbacherhöhe in Straubing durch einen Unbekannten umgeworfen und hierbei beschädigt.