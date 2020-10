15.000 Euro Schaden Zwei Personen nach Vorfahrtsmissachtung in Rattenberg verletzt

Foto: 123rf.com

Am späten Freitagnachmittag, 16. Oktober, bog der 24-jährige Fahrer eines VW Golf von einer Seitenstraße in Rattenberg in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen mit seinem Audi A3, wodurch es zum Zusammenstoß kam.