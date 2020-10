Die Polizei ermittelt Gruppe vermutete Party und wollte mitfeiern, dann gab‘s Hiebe mit einem Holzstock

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 18. Oktober,, gegen 0.30 Uhr, wollte sich eine vierköpfige Gruppe Zugang zu einem Wohnanwesen in der St.-Nikola-Straße in Straubing verschaffen, nachdem sie in dem dortigen Anwesen eine Party vermuteten.