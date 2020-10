Anzeige erstattet Mülltonnen umgeworfen – „Übeltäter“ müssen Müll unter Aufsicht der Polizei wieder einsammeln

Foto: Kathrin Lechl

Am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 21.30 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Straubing die Mitteilung ein, dass in der Regensburger Straße in Straubing von zwei Randalierern Mülltonnen umgeworfen werden.