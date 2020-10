Fahrverbote erteilt Zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Freitag, 16. Oktober, gegen 0.20 Uhr, wurde in der Straubinger Straße in Aiterhofen bei einem 29-jährigen Fahrer eines Skodas Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich.