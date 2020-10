Blutentnahme angeordnet Pkw-Lenker gerät in Verkehrskontrolle – Drogentest verläuft positiv auf Amphetamin

Am Donnerstag, 15. Oktober, gegen 22.35 Uhr, kontrollierten Beamte des OED Straubing einen 29-jährigen Pkw-Lenker in der Bahnhofstraße in Bogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin.