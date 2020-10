50.0000 Euro Schaden In den Gegenverkehr geraten – 61-Jährige schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagmorgen, 15. Oktober, gegen 8.20 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus dem Landkreis Dingolfing-Landau mit ihrem Pkw die Staatsstraße von Mengkofen kommend in Richtung Straubing. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Deggendorf mit seinem Sattelzug die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor dem Ortseingang Leiblfing kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur.