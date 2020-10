20.000 Euro Schaden Pkw gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Lastwagen

Foto: Filipcic

Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 7 Uhr, befuhren ein Lkw und ein Pkw die Schlesische Straße in Straubing in entgegengesetzte Richtungen. Hierbei kam die 19-jährige Pkw-Fahrerin aus unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn und fuhr gegen den Lkw.