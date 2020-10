Hinweise erbeten Dieb nimmt hochwertiges Pedelec mit

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 12. Oktober, 9 Uhr, bis Dienstag, 13. Oktober, 8.30 Uhr, wurde aus der Tiefgarage des Seniorenheims in der Ittlinger Straße 11 in Straubing ein silbernes Pedelec-Damenfahrrad entwendet.