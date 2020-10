Diebstahl mit Waffen 38-Jähriger mit Messer in der Hosentasche klaut Süßigkeiten und Shampoo

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 13. Oktober, gegen 13 Uhr, entwendete ein 38-jähriger Straubinger in einem Verbrauchermarkt in der Hebbelstraße in Straubing Süßigkeiten und Shampoo im Wert von etwa 8 Euro.