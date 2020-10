Vorfall in Niederwinkling Unbekannter Radfahrer entblößt sich vor einer Fußgängerin

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 14 Uhr, befuhr ein unbekannter Mann mit seinem Fahrrad den Radweg von Niederwinkling in Richtung Schwarzach. Nach der Begegnung mit einer Fußgängerin wendet der Mann mit seinem Fahrrad und sprach diese in gebrochenem Deutsch an.