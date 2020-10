Bei Kirchroth Kontrolle auf der A3 – verbotenen Teleskopschlagstock aufgefunden

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 6. Oktober, gegen 4.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 28-jährigen Kleintransportfahrer, der auf der Autobahn A3 zwischen Wörth an der Donau und Kirchroth in Begleitung eines 46-jährigen Beifahrers unterwegs war.