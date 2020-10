Unfall bei Straßkirchen 54-Jähriger missachtet die Vorfahrt – 34-Jährige schwer, Baby leicht verletzt

Am Dienstag, 6. Oktober, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße SR22 auf Höhe des Ortsteils Schambach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Straßkirchen. Zum Unfallzeitpunkt wollte der Unfallverursacher, ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen, mit seinem Pkw von Schambach in Richtung Straßkirchen fahren. Hierbei übersah er die bevorrechtigte 34-jährige Frau mit ihrem Pkw die von der B8 her kommend auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Bogen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend wurden beide Autos in den Graben geschleudert und kamen dort zum Liegen. Eingeklemmt wurde, entgegen der ersten Meldungen niemand. Die junge Frau, die aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Straubing geflogen wurde, hatte noch einen Säugling im Fahrzeug. Das kleine Mädchen wurde leicht verletzt und wurd mit dem Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt und kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Schwere der Unfallfolgen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter an die Unfallstelle beordert.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 21.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Straubing aufgenommen. Im Einsatz waren auch der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren aus Schambach, Straßkirchen, Straubing und Bogen.