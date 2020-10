Vorfahrt missachtet Autofahrerin übersieht Rad – Radfahrer (89) schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 1. Oktober, gegen 15.05 Uhr, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin den Schafhöfener Weg in Perkam. An der Kreuzung Schafhöfener Weg/Mühlweg übersah die Autofahrerin einen von links kommenden vorfahrtsberechtigen Radfahrer.