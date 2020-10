Hinweise erbeten Unbekannter fährt Pkw an und kümmert sich nicht um seine gesetzlichen Pflichten

Am Dienstag, 29. September, zwischen 14.30 Uhr und 15.20 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer BMW in der Rosengasse in Straubing angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.