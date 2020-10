Leicht verletzt Autofahrerin übersieht Fußgängerin beim Rückwärtsfahren

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 30. September, gegen 17.30 Uhr, rangierte eine 33-jährige Autofahrerin in der Eichendorffstraße in Straubing rückwärts und übersah hierbei eine 89-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.