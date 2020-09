Keine Verletzten Verkehrsunfall in Salching mit 40.000 Euro Blechschaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 29. September, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer in Salching von der Kirchstraße kommend in die Staatsstraße 2141 ein und übersah hierbei den Pkw einer 41-Jährigen, die die Staatsstraße in Richtung Straubing befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.