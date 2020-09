Vorfall in Straubing Unbekannter nächtig in einem Seniorenheim und löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Kathrin Lechl

Am Donnerstag, 24. September, gegen 9.30 Uhr, wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Seniorenheim in der Asamstraße in Straubing gerufen.