Schulwegsicherheit überwacht Straubinger Polizei zufrieden mit dem Schulstart

Foto: Polizei Straubing

Wie auch in den vergangenen Jahren überwachte die Polizeiinspektion Straubing, angelehnt an die bestehenden Aktionen der Bayerischen Staatsregierung, den Verkehrswachten sowie deren Partner aus der Wirtschaft, in den ersten drei Wochen des neuen Schuljahres die Wege von und zur Schule sowie die Verkehrsflächen im direkten Schulumfeld.