Tödlicher Unfall Kleinkrad-Fahrer kommt bei Bogen ums Leben

Unfalldrama in der Grafenstadt Bogen.

Bogen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Samstagnachmittag ein schrecklicher Unfall in Bogen ereignet. Dabei ist nach Polizeiangaben gegen 16.16 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades ums Leben gekommen. Laut ersten Meldungen wollte ein Rollerfahrer wollte vorfahrtsberechtigt stadtauswärts vom Stadtplatz in die Bahnhofstraße einbiegen und wurde dabei von einem Transporter frontal erfasst. Genaue Informationen zum Umfallhergang und den Beteiligten liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.