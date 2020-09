Pkw touchiert Unfall beim Überholen – Biker (19) leicht verletzt

Am Montag, 21. September, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße SR19 von Amselfing kommend in Richtung Schambach. Der 19-Jährige wollte ein Auto vor ihm überholen, brach den Überholvorgang jedoch wieder ab und scherte wieder ein.

Schambach. Beim Wiedereinscheren touchierte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden BMW am Heck. Der 19-jährige stürzte hierbei und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 72-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.000 Euro.