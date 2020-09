Im Zeitraum von Samstag, 19. September, 22 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 11 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer BMW in der Albrecht-Dürer-Straße in Straubing angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Straubing. Am BMW entstand am Heck ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich Albrecht-Dürer-Straße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 erbeten.