7.000 Euro Schaden Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 20. September, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Autofahrer die Finkenstraße in Straubing und wollte nach links in die Pfauenstraße abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer einen entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer, der die Finkenstraße geradeaus befuhr.