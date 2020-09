Erheblich alkoholisiert Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen 30-Jährigen eingeleitet

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 20. September, gegen 21.20 Uhr, geriet ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in der Straubinger Straße in Bogen in eine Verkehrskontrolle. Da der Mann offensichtlich alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen erheblichen Wert aufwies.