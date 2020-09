Unfall in Straubing Unter Medikamenteneinfluss beim Einparken zwei Pkw beschädigt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 18. September, gegen 17.40 Uhr, versuchte eine 54-jährige Autofahrerin, auf dem Lidl-Parkplatz in der Geiselhöringer Straße in Straubing ihren Pkw in eine Parklücke einzuparken. Da sie beim Einparken zwei geparkte Pkw beschädigte, wurde die Polizei verständigt.