Unfall in Straßkirchen Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 18. September, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Pkw die Irlbacher Straße in Straßkirchen in Richtung B8 und wollte nach rechts auf die B8 abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 81-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg die Passauer Straße in Richtung Plattling.