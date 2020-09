Hinweise erbeten Unbekannte beschädigen Bauzaun in Bogen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Wochenende, 12. und 13. September, beschädigten Unbekannte einen Bauzaun, der am Ortsende von Pfelling in Bogen zur Straßensperrung in Richtung Lenzing aufgestellt worden war.