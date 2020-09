Diebstahl Versperrtes Fahrrad in Bogen verschwindet

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag bis Montag, 12. bis 14. September, wurde am Bahnhofsplatz in Bogen ein Mountainbike entwendet. Der Geschädigtes stellte das Fahrrad dort ab und nahm vorsichtshalber den Sattel und das Vorderrad mit.