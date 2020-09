Unfall bei Geiselhöring Motorrad kommt von der Straße ab – Fahrer und Sozius verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Nachbarlandkreis und seine 16-jährige Sozia fuhren am Freitag, 11. September, gegen 15.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2111 von Martinsbuch kommend in Richtung Hainsbach. In einer Kurve kam das Motorrad von der Straße ab.