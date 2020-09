Bei Oberschneiding Frontal in Lkw geprallt – 60-Jähriger schwer verletzt

Am Freitag, 11. September, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Bundesstraße B20 von Straubing kommend in Richtung Landau. Am Ende der zweispurigen Fahrbahn Höhe Niederharthausen kam der 60-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.