6.000 Euro Schaden Beim Abbiegen übersehen – 20-Jähriger bei Unfall zwischen zwei Pkw leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, gegen 12.20 Uhr, bog ein 20-jähriger Autofahrer in Straubing vom Großparkplatz am Hagen auf die Westtangente ein und übersah hierbei einen 43-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto stadtauswärts fuhr.