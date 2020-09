Übersehen Autofahrer fährt auf Radfahrer auf – Radfahrer muss leicht verletzt ins Krankenhaus

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 10. September, befuhr ein 78-jähriger Autofahrer die Kreisstraße SR22 von Bogen kommend in Richtung Schambach in Straßkirchen. Hierbei übersah der Autofahrer einen 39-jährigen Radfahrer, der die Straße in dieselbe Richtung befuhr.