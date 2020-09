Polizei bittet um Hinweise Katze in Steinach durch Schneckenkorn vergiftet

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 30. August, bemerkte eine Katzenbesitzerin in der Witteslbacherstraße in Steinach gesundheitliche Beschwerden bei ihrer Katze und suchte einen Tierarzt auf. Bei der ärztlichen Behandlung stellte der Tierarzt fest, dass die Katze Schneckenkorn zu sich genommen hat.