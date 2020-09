Sachbeschädigung Nach Graffiti an Haustüre nun auch Schaden an Fensterscheibe

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 5. und 6. September, besprühten Unbekannte unter anderem eine Haustüre am Pfarrheim in Schwarzach. Nun wurde auch festgestellt, dass die äußere Scheibe eines Fensters am Pfarrheim mit einem Steinwurf beschädigt worden ist.