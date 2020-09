Fahrlässige Körperverletzung Hund beißt Polizeibeamtin – Ermittlungen gegen Hundehalterin eingeleitet

Am Mittwoch, 9. September, gegen 17.45 Uhr, führte eine Polizeibeamtin in Mundlfing in Leiblfing bei einer 64-jährigen Hundehalterin Ermittlungen durch. Der anwesende Hund biss die Beamtin.