Leichte Verletzungen Autofahrerin übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 9. September, gegen 16.35 Uhr, bog eine 19-jährige Autofahrerin von der Chamer Straße in Parkstetten nach links in die Schulstraße ab. Hierbei übersah die Autofahrerin einen entgegenkommenden 58-jährigen Radfahrer.