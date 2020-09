Unfall in Straubing Autofahrer übersieht Radfahrerin – 68-Jährige leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, gegen 11 Uhr, wollte ein 46-jähriger Autofahrer in Straubing von der Westtangente nach links auf den Großparkplatz am Hagen abbiegen. Hierbei übersah der Autofahrer eine 68-jährige Radfahrerin, die am Radweg die Westtangente stadtauswärts befuhr.