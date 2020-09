Zeugen gesucht Einbrecher scheitert an einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Straubing

Foto: 123rf.com Im Zeitraum von 5. September, 18 Uhr, bis 8. September, 9 Uhr, versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Straubing zu verschaffen. Straubing. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich Bahnhofstraße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.